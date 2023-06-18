أكد سفيرنا لدى ليبيا زياد المشعان أول من أمس دعم الكويت للدور المهم الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وقال المشعان في تصريح لـ «كونا» إنه عقد لقاء بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي وذلك في مقر البعثة الأممية في العاصمة تونس، ونقل خلال اللقاء تحيات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، وتأكيده دعم الكويت للدور المهم والمحوري الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا من خلال مساعيها الدؤوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



وجدد خلال اللقاء موقف الكويت الداعم للجهود التي من شأنها الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها في السلم والتنمية والازدهار.



وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الأممية والدولية للدفع نحو دعم المسار السياسي وصولا الى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.