عبدالكريم العبدالله



شاركت وزارة الصحة ممثلة في مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام خالد العارضي ومدير إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه في اجتماع مديري الإعلام والإعلام الرقمي والتوعية الخليجيين الحادي عشر في مقر مجلس الصحة لدولة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.



وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة خالد العارضي في تصريح صحافي ان الاجتماع يعد من الاجتماعات المهمة لتوحيد الرسالة الاعلامية وطرح مواضيع جديدة تهم المجتمع الخليجي، حيث ناقش الاجتماع منصة «دليلك الصحي» وهي داعم للمصادر والمعلومات الصحية الموثوقة لما تحمله من معلومات صحية قيمة من توعية وإرشادات، وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الصحة.