ارتفع عدد ضحايا قارب الموت الذي غرق قبالة السواحل اليونانية الأربعاء الماضي، مع توقف عمليات البحث أمس وتضاؤل فرص العثور على ناجين، في واحدة من أكبر كوارث غرق قوارب اللاجئين، حيث تشير تقديرات الى انه كان يحمل نحو 750 شخصا من جنسيات سورية وباكستانية وغيرها.



ووسط معلومات عن مقتل أكثر من 100 لاجئ سوري كانوا على متن القارب معظمهم من درعا، دعا وجهاء وناشطون في المحافظة، إلى الحداد ثلاثة أيام، وإقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا بعد صلاة عصر امس.



وبحسب موقع «عنب بلدي»، فإن شوارع وأحياء في درعا ومنها حي السبيل وحي القصور، خلت أمس من المارة بشكل شبه تام، إلى جانب إغلاق الدكاكين والمحال التجارية.



ووفق ما أفاد ناشطون وعائلات وكالة فرانس برس فإن أكثر من 141 سوريا، الجزء الأكبر منهم لايزال في عداد المفقودين، كانوا على متن القارب المنكوب.



وفي محافظة درعا وحدها، وثق «مكتب توثيق شهداء درعا» بناء على مقابلات مع عائلات ركاب، حتى الآن 72 مفقودا و34 ناجيا من جنوب البلاد.



وبين المفقودين الشاب علي ذو الـ 19 عاما، المتحدر من مدينة جاسم بمحافظة درعا.



ويقول والده إياد، الذي فضل عدم ذكر كنيته، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف «ليس لدي أي خبر عن ابني، ولم أتواصل معه، ولم أسمع صوته».



وتوجه علي إلى ليبيا قبل فترة بعدما أبلغ والديه أنه يريد العمل في مطعم هناك قرب البحر لتأمين حياة أفضل له تمكنه من إرسال مال للعائلة في سورية.



ويقول الوالد «لم نكن نعرف أنه سيذهب عبر البحر، لو كنا نعلم لما سمحنا له بالتوجه إلى ليبيا».



ضمن الركاب السوريين أيضا، 35 شخصا من مدينة عين العرب «كوباني»، احدى أبرز المدن الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سورية، وفق ما قال شقيق أحد الناجين لفرانس برس، مشيرا إلى نجاة خمسة منهم فقط.



وشبه واحد من بين نحو 104 تم إنقاذهم حتى امس، المخيم الذي نقلوا اليه في كالاماتا، بسجن ابو غريب السيئ الصيت. وقال «ياريتنا متنا بالبحر ولا وصلنا لهاد الكامب. بيشبه سجن أبو غريب».



وقال الناجي الذي لقب نفسه باسم سامي: «المخيم مغلق، حرس وأسلاك شائكة، لم ينظر إلينا أحد. خرجنا من البحر ربي كما خلقتني، طالبنا بملابس لكن أحدا لم يستجب»، مشيرا إلى أنه طلب علاجا لضيق الصدر والسعال الذي أصابه جراء ابتلاع مياه البحر المالحة، لكن المسؤولين لم ينظروا إلى حالته. وتضغط السلطات اليونانية على الناجين، بحسب سامي، لأخذ بصماتهم لتقديم طلب لجوء، وهو ما يرفضه الشبان: «وضعونا أمام خيارين، إما البصمة وإما الطرد، ولا نعرف حتى الآن إلى أين يمكن أن نطرد».



في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أمس أن القارب، كان يقل 310 باكستانيين، وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أمس أن 12 من رعاياها نجوا من الكارثة، ما يرجح امكانية مقتل 298 مواطنا باكستانيا.