تعرضت أحياء في جنوب العاصمة السودانية امس لقصف جوي أدى الى سقوط قتلى مدنيين مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في دارفور المئات لعبور الحدود نحو تشاد.



وأفادت «لجان المقاومة»، وهي مجموعات شعبية تنشط في تقديم الدعم منذ بدء النزاع امس عن تعرض أحياء في جنوب الخرطوم منها مايو واليرموك لقصف بالطيران التابع للجيش.



وأعلنت اللجان في بيان «وفاة 17 ضحية من المدنيين من بينهم خمسة أطفال» وإصابة آخرين، و«تدمير 25 منزلا».



واتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش بمهاجمة «عدد من الأحياء السكنية» في جنوب العاصمة بالطيران، ما أدى الى «مقتل وإصابة العشرات».



ونشرت عبر تويتر شريط فيديو قالت إنه لآثار القصف، ظهر فيه عشرات الأشخاص متجمعين قرب ركام منازل من الطوب مدمر بشكل شبه كامل. وقام عدد منهم بحمل جثة مغطاة ووضعوها قرب جثث أخرى مرصوصة أرضا ومغطاة ببطانيات، ووقفت بجانبهم نسوة ينتحبن.



وأعلنت قوات الدعم امس أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش. لكن مصدرا عسكريا قال لـ«فرانس برس» إن الطائرة المقاتلة سقطت بسبب «عطل فني».



وأكد شهود في الخرطوم تزايد حدة القصف الجوي خلال الأيام الماضية.



من جهته، أكد نائب القائد العام للجيش ياسر العطا نية القوات المسلحة استهداف قوات الدعم حتى في مناطق مأهولة.



وأثناء تفقده مجموعة من الجنود، دعا العطا المدنيين الى الابتعاد «عن جدار المنزل حيث هم (عناصر الدعم السريع) موجودين... لأننا سنهاجمهم في كل حتة (مكان)»، وذلك وفق شريط مصور نشرته صفحة القوات المسلحة على فيسبوك.



وأضاف «الوساطة بيننا وبين هؤلاء المتمردين هي الذخيرة»، وذلك في إشارة ضمنية الى وساطات عدة بين الطرفين لم تفلح أي منها في التهدئة.



ودعا الجيش السوداني المواطنين لمغادرة منازلهم القريبة من مواقع تمركز قوات الدعم السريع.



ودارت امس «اشتباكات بكل أنواع الأسلحة» في جنوب العاصمة، بينما سجل «قصف صاروخي وبالمدفعية الثقيلة» مصدره أم درمان بشمالها، وفق شهود.



من جهتها، أشارت منظمة «أطباء بلا حدود» الى أن زهاء ستة آلاف شخص فروا من الجنينة خلال الأيام القليلة الماضية فقط، مع «تصاعد أعمال العنف» في دارفور. وأوضحت في بيان امس أن «ما لا يقل عن 622 جريحا» أدخلوا مستشفى مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان «خلال مدى ثلاثة أيام». وأشارت الى أن 430 من هؤلاء يحتاجون الى «عناية جراحية»، وأن غالبية الإصابات كانت «جراء إطلاق النار».

طرفا الصراع اتفقا على السماح بإيصال المساعدات بأنحاء البلاد

السعودية واميركا تعلنان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لمدة (72) ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارا من تاريخ (18 ـ 21 يونيو).

وجاء في البيان: تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارا من تاريخ (18 ـ 21 يونيو) الساعة (6) صباحا بتوقيت الخرطوم.

واتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

وفي ضوء مؤتمر المانحين الإنساني يوم (19 يونيو)، دعا المسهلان الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف. في حال عدم التزام الطرفان بوقف إطلاق النار لمدة (72) ساعة، سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة.