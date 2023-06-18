أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على «أهمية التعاون الأمني بين المملكة وإيران، لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل».



وقال فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران امس، إنه سينقل «دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة».



وأوضح أن «المحادثات السعودية ـ الإيرانية اتسمت بالصراحة والوضوح». وقال الأمير فيصل بن فرحان إن «إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الديبلوماسية للعمل». وذكر أن «العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وأضاف وزير الخارجية السعودي: «نأمل أن تنعكس عودة العلاقات السعودية مع طهران على المنطقة والعالم». ورحب الأمير فيصل بن فرحان «بقدوم الحجاج الإيرانيين لأداء المشاعر المقدسة». من جانبه، قال عبداللهيان: تبادلنا اسمي السفيرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما.



وأضاف: «المحادثات مع وزير الخارجية السعودي تناولت التعاون في مجالات عدة، وخاصة العلاقات الاقتصادية». وذكر أنه بحث معه «قضايا إقليمية ودولية».



وبحسب وكالة الانباء الايرانيــة «إرنا»، قــــال عبداللهيان: اتفقنا حول تشكيل لجان سياسية واقتصادية وحدودية مشتركة، وايضا التعاون في مجال مكافحة المخدرات والبيئة. وكان فيصل بن فرحان زار، امس، العاصمة الإيرانية طهران وهي الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي لإيران منذ عدة أعوام.



وعقب وصوله، التقى وزير الخارجية السعودي بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان. وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في إيران إلى طهران.



وأضافت الوكالة: «التقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران».