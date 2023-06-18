

هادي العنزي



خسر الكويت أمام نظيره المنامة 76-59 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الشيخ سعيد آل مكتوم في دبي، ليظفر الفريق البحريني بلقب البطولة «السوبرليغ» الآسيوي لكرة السلة لأول مرة في تاريخه، فيما ذهب المركز الثالث لأستانا الكازاخي بعد تغلبه على الرياضي اللبناني 94-90. وبحسب نظام البطولة، فقد تأهل الكويت والمنامة إلى نهائيات دوري أبطال آسيا سبتمبر المقبل.



وقد ظهر الإجهاد كبيرا على لاعبي «العميد» طوال المباراة، مما أثر على أدائهم، حيث غابت الرميات «الثلاثية»، وكان التسجيل منخفضا في أغلب الأشواط حيث سجل الكويت دون الـ 15 نقطة في الأشواط الثلاثة الأولى (14 و12 و13 تواليا)، فيما كان الشوط الرابع الأفضل بتسجيلهم 20 نقطة. وكان الكويت قد تفوق على الرياضي اللبناني 95-85 ليتأهل الى المباراة النهائية، وجادت القمة بكل فنون كرة السلة، وقدم أبطال الخليج والعرب صورة مغايرة كليا لخسارتهم أمام استانا (72-85) في ختام الدور التمهيدي.