

مبارك الخالدي



تغادر بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم اليوم مقر اقامتها في معسكرها بالقاهرة متجهة الى مدينة بنجلور الهندية للمشاركة في دورة جنوب آسيا.



وكان الازرق قد اقام معسكرا في مصر منذ ٩ يونيو الجاري تخلتله مباراتان وديتان، فاز في الأولى على منتخب زامبيا ٣-٠ وفي الثانية التي اقيمت مساء الخميس الماضي على ستاد القاهرة فاز على منتخب السودان ٢-١، وسجل هدفي الازرق اللاعب شبيب الخالدي، وذلك في إطار استعدادات الازرق لخوض تصفيات كأس آسيا المؤهلة الى كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية ٢٠٢٧.



وعن المردود الفني للمنتخب في معسكره بالقاهرة ولقائه الاخير مع السودان، قال مدير المنتخبات سعود المجمد: نحمد الله على الفوز ونتيجة المباراة، ودائما الفرق الافريقية منتخبات قوية وعنيدة وتلعب برتم عال، مضيفا ان المنتخب الوطني استفاد كثيرا من وديتي زامبيا والسودان، والاهم من ذلك حصولنا على النقاط التي كنا نسعى اليها، ونحن نسير على خطة ورؤية ثابتة بخصوص تحسين التصنيف، وبإذن الله نكمل المشوار في بطولة جنوب آسيا في الهند وهي بطولة مهمة، وهي أيضا ضمن خطة تحسين التصنيف.



وذكر المجمد انه في مباراة السودان قام الجهاز الفني بتغيير التشكيل، وبالنسبة لنا جميعا فاللاعبون سواسية والحاضر يقوم باللازم ويكمل دور زميله الغائب، ونتمنى كل التوفيق لرجال الازرق.



ويشارك منتخبنا في بطولة اتحاد جنوب آسيا والتي ستنطلق في ٢١ الجاري حتى ٣ من يوليو المقبل في مدينة بنجلور الهندية بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم نيبال والهند وباكستان، فيما تضم المجموعة الاولى منتخبات لبنان والمالديف وبنغلاديش وبوتان.



ومن المقرر أن يلتقي الازرق مع نيبال في ٢١ الجاري، وباكستان ٢٤ منه، ويختتم الدور التمهيدي بمواجهة صاحب الارض الهند ٢٧ الجاري.



وفي جانب آخر، تتواصل تحضيرات منتخبنا الاولمبي بمقر اقامته في سلوفينيا، حيث يستعد للقاء منتخب ايرلندا غدا وهو اللقاء الثاني للأزرق بعد خسارته من أوكرانيا ٢-٠. وكان من المقرر ان يلتقي منتخبنا مع منتخب الغابون نهاية الاسبوع الماضي، لكن المباراة تأجلت لظروف استثنائية بسبب تأشيرات منتخب الغابون.



ويستعد الأزرق لاستضافة مجموعته الآسيوية «السادسة» ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا في قطر ٢٠٢٤ وأولمبياد باريس، وتضم المجموعة الى جوار الأزرق منتخبات العراق وتيمور الشرقية ومكاو، حيث تنطلق منافسات المجموعة في سبتمبر المقبل على ستاد جابر الدولي.