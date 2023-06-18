

يحيى حميدان



نفت مصادر داخل نادي القادسية الأخبار التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول قرب التعاقد مع مهاجم منتخب الكاميرون ونادي بيشكتاش التركي فينسنت أبوبكر الصيف الحالي.



وحسب وسائل إعلام تركية وكاميرونية، فإن أبوبكر مستمر مع بيشكتاش حتى صيف 2025 حسب العقد الذي يربطه مع النادي التركي، كما أن المقابل المادي الذي يتجاوز 5 ملايين يورو وجودة المنافسة في الدوري الكويتي سيكونان حائلا دون وصول أبوبكر إلى «الأصفر».



ويحظى أبوبكر بإعجاب مسؤولي وجماهير بيشكتاش بعدما سجل 13 هدفا منذ وصوله للفريق أواخر يناير الماضي بعد رحيله عن النصر السعودي، وهو يعد ثاني الهدافين بمختلف البطولات مع الفريق «الأبيض والأسود». وضغط أبوبكر اليومين الماضيين على إدارة ناديه بيشكتاش من أجل التعاقد مع زميله في المنتخب الكاميروني كارل توكو إكامبي، حيث يرى أنه سيشكل ثنائيا مميزا معه الموسم المقبل.