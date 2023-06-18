

يعقوب العوضي



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب إلى ألمانيا اليوم تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس العالم بألمانيا واليونان، ويترأس الوفد شبيب الهاجري يرافقه عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي ومدير المنتخب الوطني عبدالعزيز الزعابي، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مجدي أبو المجد ومساعده المدرب الوطني فيصل صيوان والمعد البدني عصام اللحياني وأخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول، و22 لاعبا هم: فواز المشاري، عبدالرحمن العنزي، حمد دشتي، أحمد الجويعد، علي بولند، يوسف ضايف، فرج برجس، عبدالهادي محمد، محمد الشمري، عبدالرحمن سعيد، عبدالله المطوع، حسين أحمد، سيد حسين، فرج صالح، سيف العدواني، سلمان السند، علي عبدالوهاب، مهدي الحداد، عبدالله معرفي، عبدالرحمن الشمري، يعقوب مشاري وخليفة المطيري.

وكانت استعدادات الأزرق قد انطلقت بإقامة معسكر في اليونان واجه خلاله منتخبنا اليونان في ثلاث مباريات ودية، وانتقل بعدها إلى مرحلة الإعداد الثانية التي جاءت على نفقة رئيس الاتحاد أحمد الشحومي وركز الجهاز الفني خلالها على الجوانب البدنية ورفع معدل اللياقة، بينما اختتم فترة التجهيزات أمس بمعسكره في سلوفينيا.

إلى ذلك، أكد المدرب الوطني فيصل صيوان أن التدريبات تسير بالصورة المطلوبة، وأن الأزرق قادر على تمثيل اليد الكويتية بالصورة المشرفة، مضيفا أن المنتخب يضم لاعبين على قدر المسؤولية.



وتضم مجموعة منتخبنا «الثالثة» كلا من البرتغال والبرازيل وكوستاريكا. ويفتتح الأزرق مشواره بعد غد أمام منتخب البرتغال.