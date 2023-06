بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها، تعتزم استديوهات ديزني إنتاج عمل يجمع مختلف أبطالها ضمن قصة خيالية مرتبطة بعيد الميلاد، تكريما لبينوكيو وغيره من شخصياتها الشهيرة، على الرغم من اعلان عزمها صرف 7 آلاف موظف بسبب الأوضاع الاقتصادية.



وكانت شركة الإنتاج حاضرة بقوة في الدورة السابعة والأربعين من مهرجان آنسي الدولي للرسوم المتحركة في فرنسا.



وكشفت ديزني النقاب خلال المهرجان عن مشاهد أولى من فيلمها «أمنية» (Wish) المرتقب طرحه في نهاية العام، بالإضافة إلى عرض خصص لفيلم «إليمنتل» («Elemental») الذي تنتجه بالشراكة مع استديوهات «بيكسار» وظهور لرسام الصور المتحركة الخاص بها إريك غولدبرغ («علاء الدين» و«بوكاهنتاس»).



وتتمحور قصة «ويش» على الشابة آشا التي تبلغ 17 عاما ويطلب منها أن تصبح متدربة لدى الملك ماغنيفيكو القادر على تحقيق الرغبات.



وبعد أن يخيب أملها من الحاكم الساحر، ويسيء جدها (100 سنة) ووالدتها فهمها، تترك منزلها وتبدأ في الغناء.. قبل أن تتمنى أمنية تظهر من خلالها كرة من الطاقة على شكل نجمة اسمها «ستار». وبعد التواصل معها، تبدأ النباتات والحيوانات في الكلام.. والغناء.



وأنتج «ويش» نزولا عند رغبة چنيفر لي وكريس باك، اللذين توليا إخراج فيلم «فروزن»، في الاحتفاء بالذكرى المئوية للمجموعة.



والجمعة، كان النجم الفعلي لمهرجان «آنسي» فيلم «كان يا ما كان هناك ستوديو» Once upon a studio، الذي سيطرح في دور السينما قبل «ويش»، وحظي باستحسان كبير.



وهذا العمل الذي استغرق إنتاجه سنتين، يمزج بين التقنية الثنائية والثلاثية الأبعاد، ويعيد إبراز نحو 500 بطل من «ديزني»، بدءا من دونالد وصولا إلى إلسا ومرورا بستيتش وألادان.



ويقول دان أبراهام، أحد مبتكري الفيلم، لوكالة فرانس برس إن «99% مما كنا نرغب في تحقيقه في هذا العمل أنجز»، مضيفا «إن عددا كبيرا من العاملين في ديزني عرضوا أن يشاركوا في إنتاج الفيلم».