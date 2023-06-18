احتفل قصر باكنغهام بأول عيد ميلاد رسمي للملك البريطاني تشالز الثالث، منذ توليه العرش، حيث أقيمت المراسم الملكية بحضور أفراد العائلة الملكية، وشاهدها الآلاف من المواطنين البريطانيين.



وشارك الملك في العرض العسكري ليكون أول ملك منذ عقود يركب على ظهر الخيل خلال موكب عيد ميلاده، والذي شهد عزف النشيد الوطني عند وصوله.



كما شاركت الملكة كاميلا وأمير وأميرة ويلز وأطفالهما في المراسم، وأطلق سلاح الفرسان الملكي 41 طلقة.



ويحتفل الملك تشالز الثالث بعيد ميلاده الخامس والسبعين في 14 نوفمبر المقبل. لكن الملوك البريطانيين يحتفلون بأعياد ميلادهم مرتين في السنة: أولا في ذكرى مولدهم الفعلية خلال احتفال خاص، ثم في حفل رسمي في يونيو بموجب تقليد يعود لقرون.



وترجع أصول هذا الاحتفال الذي يطلق عليه اسم «حشد الألوان»، إلى الاستعدادات للحرب حين كانت تعرض الرايات المختلفة على الجنود حتى يتمكنوا من التمييز بينها في حمأة المعارك.



ونقلت قنوات التلفزيون الرسمية وقائع هذا العرض مباشرة، حيث تابعته حشود غفيرة، في محيط قصر باكنغهام. وانطلق الموكب من قصر باكنغهام حتى ساحة هورس غاردز باريد على طول جادة مول في وسط لندن، حيث حيا الجيش الملك.



وشارك فيه نحو 1400 جندي و400 موسيقي و200 جواد بقيادة الفرس «جونو» التي أطلقت عليها «الملكة القرينة» كاميلا هذا الاسم.