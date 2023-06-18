قال الملياردير إيلون ماسك إنه يتوقع أن تبدأ شركته «نيورالينك» الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية بأول تجربة زراعة شريحة في دماغ بشري هذا العام.



وفي حديثه في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا في باريس، في بث شبكي عبر الإنترنت، قال ماسك إن شركة نيورالينك التي شارك في تأسيسها تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.



ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة. لكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي تويتر ولشركة سبيس إكس لصواريخ الفضاء، قال: «يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام».