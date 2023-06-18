توفي الأميركي دانيال إلسبيرغ، عن 92 عاما، الذي كشف عام 1971 عن وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت باسم «أوراق الپنتاغون».



إلسبيرغ الذي ساهم في تغيير نظرة الرأي العام الأميركي حيال النزاع في فيتنام «توفي جراء سرطان البنكرياس الذي شخصت إصابته به في 17 فبراير»، حسبما قال أولاده وزوجته في بيان أشاروا فيه الى أنه «لم يكن يعاني وكان محاطا بعائلته». وفي مارس قال إلسبيرغ إنه مصاب بسرطان عضال، وإنه لم تتبق له سوى «ثلاثة إلى ستة أشهر».



هذا المحلل السابق في وزارة الخارجية ووكالة راند كوربوريشن المرتبطة بالپنتاغون اشتهر أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم «أوراق الپنتاغون» التي كشفت عن أن حكومات أميركية عدة كذبت على الأميركيين بشأن حرب فيتنام.