2500 حبة ضبطت بحوزة 2 «بدون» في تيماء ومروّج الحشيش سقط بـ٨ كيلو في الفنطاس



منصور السلطان



أحال قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات امس 3 مواطنين و3 «بدون» وآسيويا إلى نيابة المخدرات على خلفية الاتجار في المواد المخدرة، وأرفق في ملف الإحالة 13.5 كيلوغراما من مخدر الحشيش و2500 حبة مخدرة، إضافة إلى عدد 2 سلاح ناري غير مرخصين، وجاءت الإحالة عقب ضبط المتهمين الـ 7 في 4 قضايا منفصلة في مناطق الجابرية وتيماء وصباح السالم وسلوى والفنطاس.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» ان الضبطية الأولى جاءت عقب ورود معلومات عن مواطن وآسيوي يروجان المواد المخدرة ويقطنان في شقة بمنطقة الجابرية، وبعد إصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة الشقة وضبطهما وبحوزتهما 5 كيلو من مادة الماريغوانا.



وأضاف المصدر: عقب معلومات عن حيازة واتجار شخصين من غير محددي الجنسية بالمواد المخدرة تم استدراجهما لبيع كمية من المخدرات، وبعد ضبطهما عثر بحوزتهما على 2500 حبة مخدرة نوع لاريكا، وكمية حشيش وسلاح ناري، أما الضبطية الثالثة فكانت في منطقة صباح السالم، حيث دلت التحريات على قيام شخص «بدون» بترويج المواد المخدرة على الشباب والفتيات وبعد رصده في شقة بمنطقة صباح السالم تم ضبطه وبحوزته 8 كيلوغرامات من المواد المخدرة المختلفة من حشيش وكيميكال وماريغوانا وشبو. وبشأن الضبطية الرابعة وبحسب المصدر، فكانت في منطقة الفنطاس، حيث تم ضبط مواطن وعثرت معه كمية من المواد المخدرة من (شبو، حشيش، كيميكال) بالإضافة إلى سلاح ناري وأرشد عن شريكه في هذه التجارة المحرمة ويقيم في منطقة سلوى ليتم ضبطه.



‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



إلى ذلك، قال بيان لوزارة الداخلية ان الضبطيات تأتي استمرارا لمتابعة وحرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد على تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين على القانون.



‏من جانبه، أكد النائب الأول ان رجال الأمن هم السد المنيع أمام كل من تسول له نفسه بث السموم إلى شبابنا، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها. ‏وأهابت الوزارة بالجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).