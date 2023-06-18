

تتجه الكويت إلى إيقاف استيراد أو إدخال أجهزة اتصالات الجيل الثاني والثالث مطلع شهر سبتمبر المقبل إلى أسواقها. وفي هذا الصدد، أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر، قرارا بوقف منح أذونات استيراد وإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل فقط على تقنية الجيل الثاني أو الثالث للاتصالات أوكليهما إلى أسواق الدولة.



وقضى القرار الذي حمل رقم 297/2023 في مادته الأولى بوقف منح أذونات استيراد وإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل فقط على تقنية الجيل الثاني للاتصالات أو الجيل الثالث للاتصالات أو كليهما لأسواق الدولة، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.