أقامت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي بالكويت، حملتها السنوية للتبرع بالدم لعائلة stc تزامنا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم في 14 يونيو من كل عام، وهذا اليوم حددته جمعية الصحة العالمية رسميا كحدث سنوي في عام 2005 للتذكير بأهمية التبرع بالدم، وتم تنظيم المبادرة خصوصا لموظفي شركة stc بالتعاون مع بنك الدم المركزي، بهدف نشر الوعي حول فوائده العديدة. وتتماشى حملة stc للتبرع بالدم مع إطارها الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، والذي يركز على المجالات الرئيسية للصحة والتعليم والحفاظ على البيئة، وتمكين الشباب ودعم المجتمع، بالإضافة إلى التبرع بالدم، وركزت الحملة على توعية الموظفين بالفوائد الصحية له وتأثير هذه الخطوة الإيجابية على المجتمع، وشهد الحدث إقبالا كبيرا من قبل الموظفين الذين كانوا حريصين على المساهمة من أجل ضمان حصول الجميع على خدمات نقل الدم المأمون. وقالت المدير العام لاتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: إن تعاوننا المستمر مع بنك الدم في هذه المبادرة يعكس تفانينا لدعم المجتمع حيث ان كل تبرع بالدم يعتبر هدية ثمينة تنقذ الأرواح، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية stc للمسؤولية المجتمعية للشركات، وتزيد هذه المبادرة السنوية من أهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية العديدة، حيث تعمل على تعزيز ثقافة رد الجميل للمجتمع وإشراك موظفينا في العديد من المبادرات المصممة للارتقاء بالمجتمع ودعمه. وأضافت الجاسم: تلتزم شركة stc بإشراك موظفيها في مختلف الأنشطة الموجهة نحو هذا النوع من القضايا المجتمعية، وخاصة في مجال الصحة، ومن خلال تنظيم مثل هذه المبادرات للموظفين هدفنا الأساسي هو تقديم مساهمة كبيرة في دعم نظام الرعاية الصحية في الكويت، ولإحداث تأثير أوسع وإيجابي، تتعاون stc مع شركاء من داخل القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تعزيز علاقاتنا مع مختلف الجهات من خلال المبادرات المجتمعية بهدف إحداث تأثير إيجابي وتنمية المجتمع.