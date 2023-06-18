أحرز طلاب كلية الهندسة والتكـنولوجيا في جامعة الشرق الأوسط الأمــريـكـيـة «AUM» المركز الأول في مسابقة أفـضـل مشروع حر في مؤتمر «BioSmart 2023» والذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 9 يـونيو 2023 في باريس بجامعة Ecole d›ingénieurs Paris Centre - ESME، وبمشاركة جامعات من دول مختلفة منها الكويت والإمارات، وفرنسا، وإيطاليا. وتم تنظيم المسابقة للعام الخامس على التوالي، وذلك ضمن فعاليات «المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الذكية للهندسة الحيوية» الذي ينظم بدعم من مؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، وجامعة Université Paris، وشبكة العلوم Web Science والعديد من المؤسسات الأكاديمية الدولية الأخرى.



إنجاز جديد بفضاء التكنولوجيا الذكية



وتنافس طلاب AUM في المسابقة لهذا العام مع طلاب من جامعات مختلفة حول العالم في مسابقة «أفضل مشروع حر»، واعتمدت المسابقة على عدة معايير، أهمها مستوى خبرة الطلاب الجامعيين، والموضوع الذي تمت معالجته في مجال التكنولوجيا الحيوية الذكية، وبراعة الطلاب في إعداد البحث وتقديمه.



وفاز طلاب AUM بالمركزين الأول والثالث من خلال مشروعين هما: روبوت تدريب تنس الطاولة «بينج بونج» الذي قدمه طلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا من تخصص الهندسة الكهربائية حسين أحمد، وخالد الكوح، ومحمد المحمد، ومحمد إسماعيل وطلال جميل وأحرزوا المركز الأول، ومشروع آدم.. رأس إنسان آلي متقدم للطالبتين فاطمة الغنام وسارة خلف اللتين أحرزتا المركز الثالث.



كـمـا تـم قـبـول 12 ورقــة مــن AUM لنشرها في IEEE Xplore في المؤتمر، علما انها خضعت لمراجعة لجنة علمية وتضم أكـثـر من 50 عضوا من الخبراء من مخـتـلـف دول العالم.



BioSmart يعزز الإنجازات البحثية



ويحرص المؤتمر على تقديم أحدث الأبحاث المتقدمة في مجالات مختلفة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة الحيوية والأنظمة البيومترية وغيرها، كما يسلط الضوء على أحدث الأنظمة التكنولوجية في مختلف مجالات الهندسة ليوفر للباحثين فرصة الالتقاء وتبادل الأفكار لبناء مشاريع مستقبلية متميزة ومبتكرة.

www.aum.edu.kw