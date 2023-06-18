

وضع أحد مشجعي كرة القدم الصينية، الذي اقتحم أرض الملعب وعانق اللاعب ليونيل ميسي خلال مباراة ودية بين أستراليا والأرجنتين في بكين، والتي انتهت بفوز الارجنتين 2-1 أول من أمس، «قيد الاحتجاز الإداري»، وفقا للشرطة في العاصمة الصينية، بكين، كما منع المشجع، البالغ من العمر 18 عاما والذي عرفته الشرطة باسم «دي»، من دخول الأماكن الرياضية كمتفرج لألعاب مماثلة لمدة 12 شهرا.



ولم تحدد شرطة بكين مدة بقاء «دي» رهن الاعتقال، لكنها قالت إن المعجب اعتذر عن هذا السلوك وقبل عقوبته، وتظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية المشجع الشاب وهو يقفز من المدرجات، قبل أن يركض نحو ميسي ليعانقه، ثم طارده رجال الأمن الذين استغرقوا بعض الوقت للإمساك به، قبل أن يعيدوه نحو المدرجات، وسط تصفيق حار وترحيب من الجماهير به.



وكانت لحظة دخول المشجع لأرض الملعب ومعانقته للنجم الأرجنتيني ومطاردته من قبل رجال الأمن واحدة من أكثر اللحظات المسلية للكثير من المشجعين، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، احتفل العديد من المستخدمين، من مشجعي كرة القدم أو غيرهم، بسباق المشجع الشاب مع رجال الأمن، باعتبارها لحظة تحرير.



وفي سلسلة من المقاطع التي نشرت على الإنترنت بعد المباراة، اعتذر المعجب، الذي ادعى أنه لم يبلغ من العمر 18 عاما، لميسي عن «سلوكه السيئ»، وقال: «ميسي، أنا آسف، أنا آسف حقا لمقابلتك بهذه الطريقة، لقد أردت حقا توقيعك، لكنهم كانوا يلاحقونني، لذلك لم أطلب ذلك».