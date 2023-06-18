

بيروت ـ عامر زين الدين



رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط انه «بمعزل عن النتائج التي خلصت اليها الجلسة الأخيرة، وبعيدا عن التحليلات والمقترحات والانتظارات الخارجية وغيرها، يبقى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية أولوية مطلقة، لإنهاء حال الانسداد المتمدد لهذه الأزمة والفراغ السياسي والمؤسساتي الذي يحول دون إيجاد الأفق المطلوب، للخروج من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة».



مجددا قوله في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، بأن «الحوار الحقيقي هو السبيل الوحيد للوصول الى توافق داخلي يؤسس لمسار إصلاحي يؤول إلى الاستقرار العام، وإطلاق مسيرة التعافي والتنمية المستدامة».



واعتبر جنبلاط انه من «غير الجائز هدر الوقت بطروحات تحرف الأنظار عن الحاجة الملحة لوقف تآكل المؤسسات، ومعالجة الأزمات المعيشية والصحية والإنسانية التي تواجه الوطن وابنائه».



وعرض النائب جنبلاط مع زواره من شخصيات ووفود قضايا حياتية ومعيشية عدة، أطلعته على الحاجات الملحة للمواطنين وتراجع خدمات الدولة على مختلف المستويات التي تؤثر على المسار الاجتماعي العام، بحضور النواب: مروان حمادة، د. بلال عبدالله، هادي ابو الحسن ووائل ابوفاعور، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.