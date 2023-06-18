مريم بندق



من المنتظر صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة وأداء اليمين الدستورية أمام القيادة السياسية اليوم أو غدا وبشكل أكثر دقة بين لحظة وأخرى.



ويعتمد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في اجتماعه الأول، تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة لتتولى التنسيق ووضع الأولويات بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد مصدر في هذا الشأن أنه سيتم استمزاج أولويات السلطتين لتحقيق إنجازات حقيقية تحقق مصلحة الكويت ومصالح المواطنين الكرام.



وكشف المصدر عن أنه سيتم في اجتماع المجلس اعتماد الخطاب الحكومي الذي سيلقيه رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، متضمنا الإشادة بمشاركة المواطنين في إنجاح الانتخابات البرلمانية. وأضاف: ويتضمن الخطاب المشاريع التنموية التي تم إنجازها والجاري والمنتظر تنفيذها، وان الإصلاح والاستقرار ومصلحة الوطن ومصالح المواطنين تستند إلى الالتزام بالدستور والتعاون الحقيقي وتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة وتطبيق القوانين والالتزام باللوائح بين الجميع، وإغلاق باب الواسطة، لذلك اتجهت الحكومة إلى إعلان تطبيق موحد يضمن تحقيق العدالة للمواطن والقيادي أيضا من خلال إظهار ما يقدمه من جهود لتلبية طلبات المواطنين.



هذا، وتتعهد الحكومة بتقديم برنامج عملها في الموعد الدستوري مبرمجا زمنيا وماليا ومصنفا موضوعيا، وتتصدره إجراءات تحقيق مطالب الشعب الكويتي الوفي.