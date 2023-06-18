عاطف رمضان



تطرح وزارة الأشغال العامة 31 مشروعا ضمن خطتها السنوية التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2023 ـ 2024. ووفق الخطة السنوية للوزارة، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فإن من إجمالي هذه المشاريع 26 مشروعا تفوق قيمتها 75 ألف دينار، منها 17 مشروعا تخص عقود التوريد والمقاولات والخدمات ومشروع واحد يخص قطاع هندسة المشاريع الكبرى (مطار الكويت الدولي) الحزمة رقم ٤ للمباني الحكومية.



كما تضم الخطة 3 مشاريع تخص قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث و5 مشاريع تخص قطاع التخطيط والتنمية ـ ادارة مركز نظم المعلومات.



ووفق الخطة السنوية للوزارة فإن المشاريع التي لا تفوق قيمتها 75 ألف دينار تتمثل في مشروع واحد يخص قطاع المركز الحكومي للفحوصات و4 مشاريع تخص قطاع التخطيط والتنمية - ادارة نظم المعلومات.