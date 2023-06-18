

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان



تماشياً مع ما بنيت عليه العملية الانتخابية وما صاحبها من مشاريع سياسية وشعبية حتى يوم الاقتراع وما نتج عن ذلك من حراك نيابي ميداني لترتيب أسس العمل في مجلس الامة، أطلق نواب دعوات ومطالبات بضرورة إلغاء العطلة الصيفية البرلمانية واستمرار العمل لمزيد من الانجاز.



وفي هذا الاطار، قال النائب سعود العصفور انه تعويضا لما فات من مدة بلا عمل تشريعي من خلال مجلس الامة وتقديرا لحجم تطلعات الشعب الذي لم يقصر في المشاركة والاختيار مرة بعد مرة بات من الضروري مد عمل المجلس دون عطلة صيفية. وأضاف العصفور: يجب إضافة جلسة خاصة يوم الخميس الذي يلي جلستي الثلاثاء والاربعاء، وسيتم التقدم بهذا الطلب في أول جلسة بعد جلسة أداء القسم.



من جانبه، قال النائب ماجد المطيري ان الشعب ينتظر الإنجاز، وحصولنا على عطلة برلمانية بعد اقل من شهرين على انتخابنا من قبل الامة إهدار للوقت. وأضاف: المواطن ينتظر إقرار القوانين والتشريعات، ونرفض ان تكون هناك عطلة برلمانية في دور الانعقاد الحالي.



وكان النائب هاني شمس قد طالب بتقليص العطلة البرلمانية لتلبية طموحات ابناء الكويت بالعمل على إقرار قوانين تم الاتفاق عليها، مشددا على ان اهل الكويت خرجوا في تاريخ 6 يونيو الجاري على الرغم من الحرارة والاحباط «ومن حقهم علينا ان نحقق آمالهم».



من جانبه، قال النائب متعب الرثعان: وعدنا الشعب بالإنجاز وتحقيق تطلعاته، لذلك أدعم اقتراح النائب سعود العصفور، فالشعب الذي انتخب نوابه للإنجاز والعمل يستحق أن نرد له التحية بأفضل منها.



من جهته، قال النائب جراح الفوزان: مجلس الأمة معطل منذ 2020، لم يمارس دوره التشريعي، لذلك اقتراح النائب سعود العصفور بزيادة عدد الجلسات والتعويض بالجلسات الخاصة مع تأجيل الإجازة الصيفية خطوة في غاية الأهمية من أجل أن يمارس مجلس الأمة دوره التشريعي في مناقشة القوانين داخل اللجان ومع الجهات المسؤولة وإقرارها في المجلس.