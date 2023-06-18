

قررت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين إيقاف لاعب ممفيس غريزليس، جا مورانت، 25 مباراة دون الحصول على راتب بعدما ظهر اللاعب مرة أخرى وهو ممسك بمسدس في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وكشفت الرابطة في بيان، عن أن عودة مورانت للمشاركة مع فريقه غريزليس تتوقف على استكمال برنامج لمعالجة سلوكه «المدمر» المتكرر خارج الملعب.



وقرر ممفيس غريزليس الشهر الماضي إيقاف مورانت عن كل الأنشطة المتعلقة بكرة السلة.



وكان مورانت قد أوقف لـ 8 مباريات من قبل رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، بعدما شوهد وهو يمسك بمسدس في بث مباشر على «إنستغرام»، بينما كان فريقه ممفيس يواجه دنفر مطلع مارس الماضي.



وظهر مورانت داخل سيارة ويبدو أنه كان يمسك مسدسا بيده، بينما يقوم شخص آخر بتصويره ونشره في بث مباشر عبر شبكة إنستغرام لتبادل الصور.