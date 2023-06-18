بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفع سعر الدجاج مجددا بعد أن هبط منذ فترة من 21 ألفا إلى 13 ألفا بسبب قلة الطلب.

وبرر المدير العام لمؤسسة الدواجن سامي أبو دان ارتفاع أسعار الدجاج بعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الأعلاف وعزوف المربين عن تربية الدجاج.

وأشار أبو دان بحسب ما نقل عنه موقع «أثر» المقرب من السلطة، إلى أن سعر الدجاج الحي (أرض المدجنة) يتراوح بين 18500 و19000 ل.س، فيما كان انخفض إلى 13 ألفا الشهر الماضي لقلة الطلب.

وعن وصول سعره في بعض المناطق إلى 22 ألفا، قال أبو دان: «هناك أجور نقل وخدمات البائع الذي يحتاج إلى كلف وأجور النقل وكلفة المولدة في حال تم استخدامها في أثناء انقطاع الكهرباء وغيرها».

وفي السياق، حددت لجنة الأسعار في محافظة دمشق الخميس الماضي، أسعارا جديدة للحوم الحمراء. وبحسب ما قاله رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن للموقع: «إن صدور أسعار جديدة ليس تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك إنما صدور الأسعار جاء متأخرا، لأننا أعددنا الدراسة منذ نحو 25 يوما لوضع تسعيرة جديدة تناسب البائع والناس وبناء على رغبة اللحامين كي لا يخسروا»، مضيفا: «أسعار اللحوم ارتفعت عن السعر القديم بنحو 12 ألفا».