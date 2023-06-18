مريم بندق
صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا
وفيما يلي أعضاء الحكومة الجديدة:
• طلال خالد الأحمد الصباح - نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية
• أحمد فهد الأحمد الصباح - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
• عيسى أحمد الكندري - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.
• د. سعد حمد ناصر البراك - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
• فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات
• عبدالرحمن المطيري- وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية
• أحمد العوضي - وزيراً للصحة
• د. أماني بوقماز - وزيراً للأشغال العامة
• د. حمد العدواني - وزيراً للتربية
• سالم الجابر الصباح - وزيراً للخارجية
• محمد العيبان - وزيراً للتجارة - والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب
• مناف الهاجري - وزيراً للمالية
• د. جاسم الاستاد - وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
• فالح الرقبة - وزيراً للعدل ووزير دولة لشئون الإسكان
• فراس المالك الصباح - وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة