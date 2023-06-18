الشريف: استخدام"لايرا" يقلل من فترة المكوث بالمستشفى ويجعل التعافي أسرع

المزيدي:العملية تعد إنجازاً كبيراً للمستشفى وهي بداية لإجراء أخرى أكثر تعقيداً



كشف مستشفى جابر الأحمد عن إقامة ورشة عمل جراحية لإصلاح الفتوق المعقدة عن طريق المنظار الجراحي باستخدام تقنية "لايرا" .

وفي هذا الإطار، أكد اختصاصي أول جراحة عامة ومناظير بمستشفى جابر الأحمد د.عمر الشريف أن التقنية الحديثة لها فوائد عديدة وكثيرة من أهمها الابتعاد عن المشرط الجراحي التقليدي، مبينا أن ذلك يقلل من فترة المكوث في المستشفى، كذلك يقلل أيضا من الاعتماد على المسكنات الطبية، بالإضافة الى أن استخدام هذه التقنية الحديثة لا يحتاج إلى وضع "أنابيب تصريف" بعد إجراء العملية.



وأضاف أنه من المعروف في السابق كانت هذه العمليات تجرى عن طريق الفتح ، وهذا يستدعي أن تكون فترة الاستشفاء والإقامة بالمستشفى أطول ، حيث انها تصل من أسبوع إلى نحو 10 أيام ، وكذلك العودة لممارسة الحياة الطبيعية للمريض تكون أطول ، وأيضا معدلات استهلاك معدلات المسكنات يكون أكبر، وبالإضافة إلى كل هذا كانت توضع أنابيب صرف بعد العملية.

من جهته، صرح رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر د. سليمان المزيدي بأن مستشفى جابر يسعى جاهدا لتقديم أحدث التقنيات الحديثة لإجراء العمليات للمرضى بمساعدة الخبرات العالمية، خصوصا الحالات المتقدمة.



وأضاف أن الكويت تحتل المرتبة الاولى عالميا في ارتفاع نسبة السمنة، والمرتبة الثالثة في انتشار مرض السكري مما يزيد من احتمالات حدوث فتاق في جدار البطن بنسبة عالية ويؤثر سلبا على سرعة التئام الجرح عند اجراء عملية اصلاح الفتاق بالشبكات الجراحية التقليدية.



وقال انه تم استخدام أحدث الشبكات الجراحية لأول مرة في الكويت والتي تسمى بالشبكة الذكية Hybrid Mesh المصممة لإصلاح الفتق الجراحي، وإعادة بناء جدار البطن للمرضى الذين يعانون من درجات متقدمة من الفتاق. وتتميز هذه الشبكات بتركيبتها الفريدة والمميزة التي تتكون من طبقتين داخلية وخارجية وتتوسطهم مادة ال PTFE التي بدورها تجعل هذه الشبكة هي الاقوى وتقلل من حدوث الالتصاقات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الصحة ممثلة بوزيرها ووكيلها اللذين يبذلان مجهودات مضنية في سبيل تقديم الخدمات الصحية المتقدمة للمواطنين، مشيدا بدور إدارة مستشفى جابر والأقسام المساندة لأن مثل هذه العمليات تحتاج إلى فريق متكامل.