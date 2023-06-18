في إطار التنسيق بين قطاعات وزارة الشؤون لتنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية للسنة المالية 2023-2024 ومناقشة مرئياتها في برنامج عمل الحكومة للسنوات: 2023/2024-2027/2026.

تم عقد الاجتماع التنسيقي الاول لفريق الإعداد والمتابعة التابع لخطة التنمية برئاسة وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري وبحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المدرجة في السنة المالية 2023-2024، وهي كالآتي:



٭ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الوحدة المتنقلة للمسنين في منطقة اشبيلية.



٭ مشروع استكمال ميكنة وزارة الشؤون الاجتماعية.



كما تم استعراض مرئيات الوزارة لبرنامج عمل الحكومة، حيث تسعى لتنفيذ ثلاث مبادرات، وهي:



أولا: ضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي: وتهدف إلى وصول الدعوم المقدمة من الدولة لمستحقيها من الشعب الكويتي وفقا لآلية أداء تضمن العدالة والشفافية في توزيع الثروات وسيكون تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع البنك الدولي وبتكلفة إجمالية 860 ألف دينار على مدى خمس سنوات.



ثانيا: مبادرة تنمية الطفولة المبكرة: وتهدف إلى اتاحة الفرصة اللازمة للأطفال للحصول على نوعية جيدة من النمو والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وفق مناهج تعليمية حديثة حتى يكونوا جاهزين للدخول الي المرحلة الابتدائية، وسيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبتكلف تقديرية 1075777.5 دينارا.



ثالثا: تحسين وتطوير العمل التعاوني: وتهدف المبادرة الي تحسين بيئة العمل التعاوني من خلال تعديل بعض القرارات الصادرة والمنظمة للعمل التعاوني وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال وسيتم تنفيذها من خلال مختصين في مجال العمل التعاوني في الوزارة، على أن تكون فترة التنفيذ على مدى سنتين ودون أي تكلفة على ميزانية الدولة.