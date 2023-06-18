محمد راتب

قال رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان ان الفترة المقبلة ستشهد عودة الصيادين بعد العيد وبدء موسم صيد الميد أول يوليو والزبيدي 15 منه، وموسم صيد الربيان أول أغسطس، وحتى الآن لم يتم تعديل القرار الأخير بتخفيض حصة الصيادين من الديزل إلى النصف.



وطالب الصويان وزارة المالية بأن تصدر قرارا بعودة حصة الديزل والبنزين للصيادين كما كانت عليه في السابق، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد عمل جميع رخص الصيد التي لديها عمالة تقريبا، مشيرا إلى أن الحصة الحالية غير كافية على الإطلاق وستتسبب في توقف مراكب الصيد بعد نفادها، مطالبا بحل عاجل.



وأشار إلى أنه أرسل كتابا للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لحل هذه الإشكالية التي ستتسبب في نقص الأسماك المحلية في الأسواق، لافتا إلى أن المنتج المحلي هو الذي يدفع في اتجاه استقرار الأسعار، وهو الأمن الغذائي المستدام.



وبارك لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تجديد ثقة صاحب السمو الأمير في شخصه لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن طموحات المواطنين كبيرة، معبرا عن آمال المواطنين بأن تشهد الفترة المقبلة تحقيق التنمية المستدامة والدفع بالاقتصاد الكويتي إلى الأمام، وتحقيق الرخاء والازدهار المنشود، مناشدا سمو رئيس الوزراء النظر إلى الطبقات الكادحة وتلبية مطالبهم.