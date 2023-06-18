الزيد: إرسال 150 طناً من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في السودان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليوم إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان، والتي تعد الـ 15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك، وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لـ «كونا» إن تجهيز وإرسال هذه المساعدات ضمن حملة «الكويت بجانبكم» يأتيان تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لدعم الأشقاء في السودان وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين والحرص على الإسهام في تخفيف معاناتهم.



وأضاف الزيد أنه منذ بداية الجسر الجوي حتى الآن تم إرسال 150 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في السودان، مؤكدا أن الجمعية تعمل كل ما بوسعها لتجاوز الأزمة الناجمة عن الأوضاع الإنسانية هناك وتوفير الرعاية الأكبر للمنكوبين.



وأوضح أن الوضع الذي يمر به الأشقاء في السودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الإنسانية لإغاثتهم، مؤكدا أن الهلال الأحمر الكويتي قام وسيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين السودانيين.



وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع لتسخير الطائرات ووزارات الخارجية والمالية والصحة على المساهمة في إنجاح المهمة الإنسانية.



في سياق مواز، دعا الزيد أهل الخير إلى المبادرة بالتبرع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية ضمن حملتها «أغيثوا السودان» لمساعدة أهلنا هناك، مشيرا إلى أن الآلاف بحاجة ماسة للدعم والإغاثة العاجلة.