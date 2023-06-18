الشمري: افتتاح العيادة الطبية في مقر البعثة 21 الجاري

أسامة أبوالسعود



أثنى رئيس فريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بعثة الحج الكويتية سطام المزين على جهود جميع أعضاء لجان وفرق وفد الوزارة الذين عملوا منذ اليوم الأول لوصولهم إلى الأراضي المقدسة بكل طاقاتهم من أجل الاستعداد لخدمة حجاج الكويت.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المزين مع رؤساء وأعضاء فرق ولجان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم السبت.



وقال: إن هذا العمل الدؤوب من قبل أعضاء وفد الوزارة يؤكد أن كل شيء سيسير وفق ما هو مخطط له، وأن الجميع ينتظر مواصلة النجاح بالتعاون مع جميع أعضاء بعثة الحج الكويتية ممثلة بباقي وزارات ومؤسسات الدولة.



وأشار إلى أن البعثة اعتادت على تقديم الجديد في كل موسم، بهدف الحفاظ على الريادة في العمل الإسلامي، وفي الموسم الحالي اعتمدت نظام التحول الرقمي وبالتالي تحويل جميع الأعمال الإدارية والورقية إلى إلكترونية، وهذا العمل سيسهل من عملية أرشفة المواد وتحليلها وتسريع اتخاذ القرار، كما سيعطي مؤشرات واضحة عن عمل كل فريق ولجنة، وهو ما سيعود بالفائدة على حجاج الكويت.



وأوضح: بعد تطبيق هذا النظام سيلاحظ الجميع تغيرا كبيرا في العمل لاسيما فيما يتعلق بسهولة عملية التوثيق ومعرفة أوقات الذروة في العمل والاحتياجات الفعلية لكل الفرق واللجان وكذلك تحديد مواعيد الاجتماعات حتى لا يكون هناك أي تعارض فيها.



وأضاف: إن الشرح المبسط الذي قامت به لجنة الدعم الفني في البعثة لشرح النظام كان واضحا وجليا وسهلا، وتم تدريب جميع أعضاء بعثة الحج الكويتية على هذا النظام المميز.

فريق وزارة الصحة



من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس فريق وزارة الصحة في بعثة الحج الكويتية مغير الشمري أنه سيتم افتتاح العيادة في مقر بعثة الحج بالفندق بحي النسيم بوم 21 الجاري، ما يعني أنها ستكون جاهزة قبل وصول أي حاج كويتي، مؤكدا أن العيادة ستعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية لحجاج الكويت.



وأوضح الشمري في تصريح صحافي: إن فريق وزارة الصحة وقبل التوجه إلى الأراضي قام بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وأيضا الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز لإنهاء جميع الترتيبات اللازمة لفسح الأدوية، وبالفعل تم الانتهاء من كل تلك الإجراءات ووصلت الأدوية إلى مقر البعثة بمكة المكرمة، وتم البدء في توزيع حصص الحملات من تلك الأدوية، وعلاوة على ذلك تم أخذ التراخيص اللازمة من الشؤون الصحية في مكة المكرمة لتشغيل العيادة في مقر البعثة حتى يتمكن فريق وزارة الصحة من تقديم الخدمات العلاجية لحجاج الكويت.



وأشار إلى أن المريض حينما يقوم بإبراز بطاقته المدنية فإن الطبيب المعالج سيتمكن من رؤية سجل الحاج الصحي والأمراض التي يعاني منها، والأدوية التي يتناولها في الكويت وذلك بعد أن تم إدخال برنامج الرعاية الصحية الأولية الإلكتروني في السنوات الأخيرة، وهذا البرنامج سهل عمل الأطباء وحقق النجاح المنشود منه.



ولفت إلى أنه سيكون هناك خط ساخن بين فريق وزارة الصحة والأطباء في الحملات الكويتية، وفي حال تم إدخال أي حاج في إحدى المستشفيات فسوف يتم إبلاغ فريق الصحة بذلك كي يتمكن الأطباء في الفريق بمتابعة حالة المريض والاطمئنان عليه حتى خروجه من المستشفى.



ونصح الشمري جميع الحجاج بعدم التعرض لأشعة الشمس وعدم التزاحم أثناء أداء مناسك الحج والإكثار من تناول السوائل وكذلك التحرك ضمن مجموعات حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة في حال تعرض أحدهم لأي عارض صحي.