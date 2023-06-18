أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد أن مراكز الرعاية الصحية الأولية التي ستعمل خلال عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك يبلغ عددها 45 مركزا في مختلف المناطق الصحية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المراكز الصحية التي ستعمل على مدار ال24 ساعة في منطقة العاصمة الصحية هي (محمد ثنيان الغانم) في الصليبيخات و(ميرزا حسن الاحقاقي) بالدعية و(حمد الصقر التخصصي) بالعديلية و(جابر الأحمد 2) بينما يعمل مركزا (منيرة العيار) بكيفان و(عبدالله يوسف العبدالهادي) باليرموك من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل.



وأوضحت أن المراكز التي ستعمل على مدار ال24 ساعة في منطقة حولي الصحية هي (الرميثية التخصصي) و(صباح السالم الجنوبي) و(السالمية الغربي) و(سلوى الصحي) مضيفة أن مركزي (حولي الغربي) و(محمود حاجي حيدر) سيعملان من السابعة صباحا حتى منتصف الليل.



وأضافت أن المراكز التي ستعمل على مدار ال24 ساعة في منطقة الفروانية الصحية هي (الفردوس الجنوبي) و(الفروانية الغربي) و(الأندلس) و(الرابية) و(عبدالله المبارك) أما المراكز التي ستعمل من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل هي (مناحي العصيمي) بخيطان و(العارضية الجنوبي) و(جليب الشيوخ الجنوبي) و(صباح الناصر).



وأشارت إلى أن المراكز التي ستعمل على مدار ال24 ساعة في منطقة الأحمدي الصحية هي (الصباحية الغربي) و(صباح الأحمد A) و(الخيران) و(الخيران السكني) و(الوفرة السكني) و(الوفرة الزراعي) و(عبدالعزيز الراشد) في بنيدر و(علي صباح السالم) و(الرقة) و(جابر العلي) و(الفحيحيل التخصصي) و(الفنطاس التخصصي) و(مدينة صباح الأحمد البحرية) و(الخيران البحري).



ولفتت الوزارة إلى المراكز الصحية التي ستعمل على مدار ال24 ساعة في منطقة مبارك الكبير الصحية هما مركزا (العدان التخصصي) و(السلام) بينما يعمل مركزا (بيان) و(مبارك الكبير الغربي) من السابعة صباحا حتى منتصف الليل.



وذكرت أن المراكز التابعة لمنطقة الجهراء الصحية التي ستعمل على مدار 24 ساعة تشمل (الجهراء الصحي) و(سعد العبدالله ق2) و(القصر) و(العبدلي) بينما يعمل مركز (الصليبية الجنوبي) من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل أما مركز (كبد) فسيعمل من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة مساء.