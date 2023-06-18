«نفط الكويت» تعتزم إنفاق 13 مليار دينار على مشاريعها النفطية خلال السنوات الـ 5 المقبلة حتى سنة 2028/2027

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميا الآن وستصل إلى 3 ملايين في عام 2025.



وأضاف العيدان ان الكويت ملتزمة بالتخفيضات التي قررتها «أوپيك» و«أوپيك+».



حديث العيدان جاء خلال تنظيم شركة نفط الكويت مؤتمر ومعرض «مجرة البيانات الضخمة»، وذلك تحت شعار «رسم ملامح صناعة النفط والغاز». والذي يعتبر أكبر مؤتمر من نوعه خاص بالتحول الرقمي الذي تسعى من خلاله الشركة للاستفادة من الخبرات المكتسبة والجهود الكبيرة التي بذلت من جميع القطاعات في الشركة على مدى السنوات السابقة.



وأكد العيدان للصحافيين أن شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، ملتزمتان بتحقيق استراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة إنتاجية 4 ملايين برميل يوميا في 2035 «وقادرون على تحقيقها» والحفاظ على هذا المعدل حتى 2040.



وأوضح أن شركة نفط الكويت تعتزم إنفاق نحو 13 مليار دينار على مشاريعها النفطية خلال السنوات الـ 5 المقبلة حتى سنة 2028/2027.

وأضاف ان غالبية هذه المشاريع تتعلق بحفر الآبار ومعالجة الآبار والخدمات المتعلقة بها وأيضا بناء عدد من المنشآت.