تأخر إصدار قرارات التعيين كان لضمان المساواة بين جميع الخريجين

محمد الجلاهمة

اصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالانابة عبدالله الشرهان قرارات التعيين لخريجي وخريجات دورة التفتيش الجمركي اليوم، وسيتم تسليمهم القرارات غداً الاثنين الموافق 2023/6/19 في مسرح الإدارة العامة للجمارك، وذلك على عدة فترات: الأولى (8:30) صباحاً، والثانية (10:30) صباحاً، والفترة الأخيرة للمفتشات (11:30) صباحاً، ويكون الحضور باللباس الرسمي.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للجمارك، إلى أن عدد الدفعة كبير، حيث يتجاوز (400) مفتش ومفتشة، مبيناً أنه سيتم توزيعهم على الإدارات التوثيقية حسب احتياجات الإدارات.



وأكد الشرهان أن سبب تأخر إصدار قرارات التعيين كان لضمان المساواة بين جميع الخريجين المراد تعيينهم بوظيفة مفتش جمركي، وجميع القرارات تصدر بنفس اليوم، وذلك حتى تتم مساواتهم في الأقدمية بشغل الوظيفة، متمنياً لهم أن يعينهم الله ويوفقهم لخدمة وطننا الغالي الكويت.