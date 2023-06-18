أسامة دياب

استضافت سفارة سلطنة عُمان لدى البلاد في مقرها اليوم الأحد الاجتماع التنسيقي الثاني لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى البلاد.



وترأس الاجتماع سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي، وذلك بحضور كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر النيادي وسفير مملكة البحرين صلاح المالكي ونائب رئيس البعثة في سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض يحيى القحطاني وسفير دولة قطر علي بن عبدالله آل محمود والوزير المفوض من إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثل وزارة الخارجية الكويتية حمد الفرهود ونائب رئيس البعثة في سفارة سلطنة عمان المستشار شهاب الرواس.



وقال الخروصي في تصريح صحافي، إن الاجتماع تطرق الى التنسيق المشترك بين البعثات الديبلوماسية الخليجية ووزارة الخارجية الكويتية تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون.



يذكر أن سلطنة عُمان تترأس حاليا الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.