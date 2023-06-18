ثامر السليم

أعلنت جامعة الكويت عن فتح باب الترشح لشغل منصب مدير جامعة الكويت، على أن يبدأ التقديم على الإعلان اعتبارا من أمس الأحد 18 الجاري الساعة 12:00 ظهرا حتى يوم الخميس الموافق 6 يوليو المقبل الساعة 12:00 ظهرا.



وأوضحت الجامعة أن التقديم من خلال الدخول على الرابط التالي:kuweb.ku.edu.kw/ku



يذكر ان منصب مدير الجامعة يشغله حاليا المدير بالتكليف د.فهد الدبيس بعد انهاء تكليف المديرة السابقة د.سعاد الفضلي بعد تقديم استقالة مدير السابق بالأصالة د.يوسف الرومي، كما أنه صدر حكم ابتدائي بإلغاء تعيين مدير جامعة الكويت السابق د.يوسف الرومي وإلزام الجامعة تعيين د.يعقوب الكندري مديرا لها، لن يؤثر على عمل اللجنة، كون الحكم أول درجة ولم يصدر حتى الآن أمر تنفيذي للجامعة من المحكمة، وبالتالي فإن إجراءات تعيين مدير بالأصالة مستمرة.