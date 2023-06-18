منصورالسلطان

ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي القبض على وافد سريلانكي الجنسية يروج الخمور وبحوزته 602 قنينة خمر محلية الصنع مخبأة في سيارة كان يقودها في منطقة المهبولة.



ووفق مصدر، فإنه خلال تطبيق خطة الانتشار الأمني لرجال أمن الأحمدي وضبط المطلوبين والمخالفين، أقام رجال دوريات اسناد عمليات امن الاحمدي مساء امس نقطة تفتيش في منطقة المهبولة، حيث صادف مرور باص مغلق يقوده وافد سيريلانكي الجنسية ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك بعد ايقافه وحاول الهرب فتم ضبطه، حيث اعترف بأنه يروج الخمور المحلية على زبائنه، وأن سيارته محملة بالخمور، وخلال تفتيشها عثر على 602 قنينة خمر جاهزة للبيع، وعليه تمت إحالته وكمية الخمور المضبوطة إلى الجهة المختصة .