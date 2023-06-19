

مفرح الشمري



يستقبل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي غدا الثلاثاء رواده من خلال فعالية حفل «من غير ميكرفون» بقيادة المايسترو د.خالد نوري الذي سيقود الفرقة الموسيقية لعزف وغناء مجموعة من أغاني المطربة القديرة الراحلة رباب التي تميزت بلون غنائي خاص لامتلاكها صوتا شجيا ومؤثرا عشقه الكثير منذ الثمانينيات حتى اليوم.



والحفل من إنتاج شركة «سين للإنتاج الفني» وستحتضنها قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية في المركز، وستتضمن عددا من الأغاني الجميلة التي ستغنى من غير ميكروفون وبعيدة عن أي مؤثرات تقنية، والأغاني هي: «لا تستغرب، اشمعنى انا، اجرح، احتمال انسى حبك، متعنين، جرح الزمن، انت بديت، جبرني الشوق، ارجوك، حاسب الوقت».