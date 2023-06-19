الحربي: أمرّ بظروف صحية تضع حياتي على المحك وليست أول مرة أتزوج الثانية الشيخة أبرار الصباح

حمادة: هناك ضوابط شرعية للرجل قبل استخدام حقه في الزواج الثاني

السبتي: لكل فتاة يقال لها «فاتك القطار»: «الزواج رزق لا تقلقي»

كاكولي: نتعرض لحملات تشويه ممنهجة وأتمنى أن تعود الكويت لريادتها فني اً

أشكناني: «مصطفى» يعاني مشاكل أسرية وشخصيتي تتقاطع مع السبتي

شاهين: أنا «ضرة» باسمة حمادة ووقوفي أمام إبراهيم الحربي «مسؤولية»

بن حسين: شركة الإنتاج اهتمت بأدق التفاصيل لتصنع عملاً متكاملاً

الهادي: التجميل لم يغيّر شخصيتي.. و«جوى» فتاة مدللة

جمال: التعاون الرابع مع المؤلفة علياء الكاظمي تحدٍ لنجاح جديد

دهراب: «زينة» فتاة متعلقة بوالدتها وتمرّ بحب يدفعها إلى التغيّر



دعاء خطاب

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تتواصل أعمال تصوير مسلسل «حب بين السطور»، وهو أحدث الأعمال الدرامية لشركة «ابيز برودكشنز»، والتي تترأس مجلس إدارتها الشيخة أبرار خالد جابر الصباح، وتدور أحداثه في 30 حلقة، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المحلية والخليجية.



ويجمع المسلسل عددا من الفنانين لأول مرة في تركيبة فنية مختلفة حرصت عليها «ابيز برودكشنز»، مما يضفي حيوية على فريق العمل ويسهم في اكتشاف مناطق جديدة من الأداء الدرامي. وتم اختيار الأبطال من قبل الشيخة أبرار بعد لقاءات مع كاتبة المسلسل ومخرجه، وهم من فئات عمرية متنوعة لمحاكاة جميع أفراد الأسرة، ومن بين النجوم المشاركين: إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، غدير السبتي، علي كاكولي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، حسين الحداد، شوق الهادي، روان العلي، داليدا شاهين، علي بن حسين، أسرار دهراب، منصور البلوشي، وغيرهم، ويتولى عادل الشمري إدارة الإنتاج بحرفية عالية، فضلا عن الطاقم الفني المتميز الذي يقف خلف الكاميرات، وصولا إلى الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية العالية المستوى، والاهتمام بأدق التفاصيل التي تصنع الفارق دائما وترجح كفة أي عمل في السباق الدرامي.



يسلط العمل الضوء على رحلة نماذج في الحياة ما بين صراعات واختبارات حياتية قد تقلب معادلة كل منهم الإنسانية رأسا على عقب، وقصته مختلفة عن النسخة الكورية التي حملت الاسم نفسه، وتدور حول «صالح» الذي يتزوج في شبابه من ابنة عمه «لطيفة» وينجب منها 3 أبناء، ثم يقدم على بعض التصرفات التي تضع ثروة العائلة على المحك، وتتوالى الأحداث وتتشابك حتى تصل الى ذروتها، ونرى تأثير ذلك على كل الشخصيات التي تكون أمام تحديات حقيقية، مع مناقشة عدد من القضايا المجتمعية مثل الزواج من أجنبي، ومشاكل مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المستخدمين، وقضية تعاطي المخدرات، وتعدد الزوجات، وغيرها من المشاكل.



«الأنباء» تواجدت في كواليس التصوير بأحد المنازل في منطقة «حطين»، والتقت نجوم المسلسل الذين يتم التركيز على إظهارهم بصورة مختلفة عما اعتاد الجمهور عليه، بهدف أن تتشابه شخصياتهم التي يجسدونها مع الواقع حتى يشعر كل مشاهد بأنه التقى أحد الشخصيات الموجودة بالعمل في الحقيقة، وقد طغت على الكواليس أجواء من الألفة والمحبة بين النجوم الذين أجمعوا على ذلك، كما توجهوا بالشكر الى شركة الإنتاج التي حرصت على توفير كل احتياجاتهم، وإلى التفاصيل في السطور التالية:

باسمة حمادة الفنان إبراهيم الحربي مع الزميلة دعاء خطاب (زين علام)



النسخة الكورية



في البداية، يؤكد الفنان إبراهيم الحربي الذي يجسد شخصية «صالح» أنه لا علاقة بين المسلسل والنسخة الكورية التي تحمل الاسم نفسه وتم إنتاجها عام 2019. ويوضح الحربي قائلا: لا أعتقد أن هناك تشابها، فطبيعة حياتنا وقضايانا تختلف عن الشعب الكوري، مضيفا: أجسد شخصية «صالح» الذي يتزوج في شبابه من ابنة عمه «لطيفة»، وينجب منها 3 أبناء، ثم يقدم على بعض التصرفات تضع ثروة العائلة على المحك، وأمر بظرف صحي يكشف وجه آخر لشخصيتي، وأردف: «مو أول مرة أتزوج الثانية على باسمة حمادة»، ولأن القانون الآن يقف في صف المرأة (فمن يطلق يذهب معاشه لطليقته)، لذلك أتمسك بزوجاتي الاثنتين في المسلسل.



من جهتها، كشفت الفنانة باسمة حمادة، عن دورها في «حب بين السطور»، قائلة: أجسد دور الزوجة التي تواجه الخيانة والإساءة من زوجها الذي يتزوج عليها من أخرى، مما يدفعها للتغير فتصبح زوجة قوية، وفي الوقت نفسه تساند أبناءها دون أن تتركهم.



وحول تقبلها لفكرة الزوجة الثانية، قالت: هناك ضوابط شرعية قبل استخدام الزوج حقه في الزواج للمرة الثانية، لكن إذا كانت زوجته الأولى جميلة وتعطيه كل حقوقه وتساعده حتى ماديا، فما الداعي للزواج عليها من أخرى؟! مضيفة: الرجل يحب التغيير لذا يتزوج مرة ثانية، عكس المرأة التي تتمسك بعاطفتها نحو زوجها، وهي قادرة على مسامحته، مستدركة: «كلمة الحب تبني حياة»، لأن الحب يقدم بلا حدود، ولا يقتصر على شخصيات معينة، فهناك حب الأم لابنتها، وحب الأب للأطفال.

داليدا شاهين علي كاكولي في لوكيشن مسلسل حب بين السطور غدير السبتي

الزوجة الثانية



من ناحيتها، قالت الفنانة داليدا شاهين: أجسد شخصية الزوجة الثانية للفنان إبراهيم حربي، والمميز أنه دور مختلف عما قدمته خلال الفترة الماضية، وسنرى في العمل الزوجة الثانية بطريقة «غير نمطية»، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لمسألة الزوجة الثانية، معلقة بكلامها: «Never Ever» مستحيل نهائيا أن أكون الزوجة الثانية، أنا ضد هذا الأمر تماما لكننا نطرح تلك القضية التي تعبر عن الواقع.



وتابعت: للمرة الأولى سأقف أمام النجمين إبراهيم الحربي وباسمة حمادة، وهما قامتان فنيتان مما جعلني أشعر بمسؤولية كبيرة وأجتهد أكثر في فهم الدور، كما أن التعامل معهما على المستوى الشخصي والفني حفزني أكثر للعمل على نفسي لأظهر بشكل جيد، لأن وجودهما يعطي ثقلا للعمل الفني.



مواجهة التنمر



بدورها، أعربت الفنانة غدير السبتي، عن سعادتها بالمشاركة في «حب بين السطور»، مؤكدة انها ترى أن فريق عمل بمنزلة أسرة واحدة يساعدون بعضهم البعض مما يحمسها على المشاركة، ويمنحها طاقة إيجابية للتواجد طوال اليوم، وقالت: دوري بالمسلسل «منيرة» شقيقة «صالح» بطل العمل، وهي فتاة غير متزوجة تعاني من تنمر المجتمع وحتى أسرتها أيضا، وهو أمر موجود في كل المجتمعات العربية، حيث تواجه الفتيات غير المتزوجات عبارة «فاتك قطار العمر»، وهذا أمر غير صحيح، المهم هو اختيار الوجهة الصحيحة، وفي نهاية الأمر هو رزق ومكتوب في السماء، وستحاول «منيرة» التغلب على هذا التنمر.



وأشادت السبتي بالتعاون مع «ابيز برودكشنز»، وقالت: هذه هي المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الشركة، وأتمنى ألا تكون آخر مرة، لأنها شركة محترمة وراقية وتعطي الفنان قيمته، موجهة الشكر للشيخة أبرار الصباح.



ريادة فنية



من جانبه، قال الفنان علي كاكولي الذي يجسد دورا مختلفا في العمل وهو الابن الأكبر لـ «صالح»: أقدم شخصية «وضاح» الذي يحب نفسه ويحب تملك كل شيء، ومغرور، وبداخله صراع بين الخير والشر، مشيرا الى أن المؤلفة تناولت الشخصية بشكل ذكي، متناولة المشاعر الإنسانية بشكل حقيقي. وأردف: ليس هناك خير أو شر مطلق، لكن هناك شخصيات يغلب عليها الشر أو الخير، وهناك تغيرات في دور «وضاح» سيفاجأ بها المشاهدون طوال العمل، موجها الشكر الى «ابيز برودكشنز» على دعمها للفنانين، وقال: الشركة تحاول توصيل صوت الفنانين وعدم تضييع مواهبهم، متمنيا أن تعود الكويت لدورها في دعم الفن والفنانين، ملمحا الى ان هناك حملات ممنهجة واضحة لتشويه الفن والفنانين، في حين أن الفنانين بداخلهم أشياء جميلة.

عبدالله عبدالرضا محمد أشكناني أسرار دهراب

وأشار كاكولي الى ان هذا هو التعاون الثاني مع «الاستايلست» إيلي سيكو لتصميم الأزياء في «حب بين السطور» بعد مسلسل «منطقة آمنة»، ويهتم «الاستايلست» بكل التفاصيل، مؤكدا انه تجمعه به علاقة وطيدة.



الفنان عبدالله عبدالرضا كشف انه يجسد شخصية «مشعل» وهو ابن متسرع في قراراته ولا يبالي بعواقب الأمور، وقال: شخصية «مشعل» تجمع العديد من المتناقضات، ويتقاطع الخط الدرامي مع الفنانة إيمان الحسيني، وأتمنى أن ينال العمل إعجابكم.



فيما كشفت الفنانة شوق الهادي عن ملامح من شخصيتها، وقالت: أقدم دور «جوى» الابنة الوحيدة في العائلة، والتي تعيش حياة مرفهة ومدللة حتى تواجه صدمة عاطفية ومشكلة أسرية تدفعها للتغير لتصبح هادئة وتتعلم من هذه التجربة، مشيرة إلى عملية التجميل التي غيرت ملامح أنفها لم تؤثر على شخصيتها، بل انها أصبحت أكثر هدوءا ونضجا.



أما الفنان نواف الفجي فقال انه يجسد شخصية «إبراهيم» وهو شاب رومانسي يمر بتحولات درامية مهمة، معربا عن سعادته بالتعاون مع شركة «ابيز برودكشنز» للشيخة أبرار الصباح.



تحد جديد للنجاح

شوق الهادي د.علي بن حسين

من جهته، وجه د.علي بن حسين - العائد للدراما بعد غياب - الشكر إلى شركة «ابيز برودكشنز» على منحه فرصة المشاركة بالمسلسل، مثمنا تجربته الجديدة في منطقة أخرى من فضاء الإبداع، وقال: شركة الإنتاج اهتمت بأدق التفاصيل لتصنع عملا متكاملا وعلى مستوى عال من الاحترافية.



فيما ترى الفنانة أسرار دهراب، أن «حب بين السطور» مختلف عن الأعمال الدرامية التي سبق أن قدمتها طوال مشوارها الفني، حيث تجسد دور «زينة» وهي شخصية طيبة وقوية ومتعلقة بأمها، تمر بتجربة حب خلال الأحداث تدفعها للتغير، وستلتقي في مشاهد مع أغلب أبطال العمل، مشيدة بشركة الإنتاج على توفير كل عناصر النجاح للعمل، ومنحها مساحة مناسبة للظهور.



بدوره، قال الفنان محمد أشكناني: أجسد شخصية «مصطفى» الذي يعاني مشكلات أسرية كبيرة وتتقاطع شخصيتي مع الفنانة غدير السبتي، وقال: العمل يزخر بالعديد من التفاصيل المهمة التي سوف تفاجئ المشاهدين.



ويقول المخرج خالد جمال: مسلسل «حب بين السطور» هو رابع تعاون مع المؤلفة علياء الكاظمي، وهذا أمر صعب يدفعني لمحاولة عمل توليفة وطريقة إخراج جديدة حتى لا يتشابه مع الأعمال السابقة، لافتا الى انه حاول تقديم كل النجوم بطريقة مختلفة، مضيفا أنه يحرص على خلق حالة إيجابية بالكواليس، والتي يراها من أهم عوامل نجاح أي عمل، وهو ما اعتبره تحد. وأردف: في سبيل تحقيق ذلك تم اختيار مواقع للتصوير بسيطة، وآلية لتصوير المشاهد بطريقة عفوية تكون أقرب للواقع مع إبراز التحولات في الشخصيات.

لقطة جماعية لنجوم وفريق عمل المسلسل







«مسحته بأستيكة».. نجوم المسلسل يوجهون رسائل على طريقة كاكولي في الكواليس

علي كاكولي في كليب مسحته باستيكة

أجاب المشاركون في مسلسل «حب بين السطور» على الشخصية أو المواقف التي يفضلون «مسحها بأستيكة»، وهي الأغنية الجديدة للمطرب علي كاكولي، والتي حققت نجاحا منذ طرحها في مايو الماضي وتخطت نسبة مشاهدتها حاجز المليوني مشاهدة، وكان من اللافت في الكواليس الاستماع الى الأغنية وتصوير مقاطع الفيديو عليها. وردت الفنانة باسمة حمادة: «بمسح الماضي بأستيكة، ويجب على كل امرأة أن تعمل ذلك، تمسح الماضي، وتكمل حياتها وتتعلم منه الدرس وتستفيد منه في حياتها، وتتطلع للمستقبل سواء الرجل أو المرأة».



أما الفنان إبراهيم الحربي، فقال: «أمسح اي شخص لا يحب إبراهيم ويحاول عرقلة نجاحه بـ 60 استيكة»، مشيدا بغناء الفنان علي كاكولي، وأكمل: «أتمنى له النجاح لقد تفاجأت بأدائه المميز في الغناء وأتمنى ان يستمر، هناك الكثير من الفنانين الذين تميزوا بغنائهم مثل النجم محمد رمضان ومن قبله الفنان القدير الراحل أحمد زكي».



بينما ردت داليدا: «أي حد يستهدف أن يرجعني للوراء أو يقف بطريق سعادتي أو بطريق نجاحي للأمام، أقوم بعمل فلترة ومسحهم بأستيكة لكل الماضي الذي يزعلني أو يفكر حتى في ذلك». فيما أكدت الفنانة شوق الهادي، أن هناك مواقف وشخصيات تفضل مسحها بأستيكة.



أما غدير السبتي، فأجابت بأنها مسحت كل شخصية في حياتها تمثل طاقة سلبية، مضيفة أن أي إنسان في حياتها يقوم بطاقة سلبية تتمنى أن يمسح نفسه من حياتها قبل أن تقوم هي بذلك، متابعة أن علي كاكولي فنان ومطرب مبدع، ودائما ما يقدم أعمالا فنية مبدعة.



أما المطرب علي كاكولي، فقال: «أوجه رسالة مسحته بأستيكة لكل طاقة سامة ومتنمرة تحاول أن تقف بطريق نجاحك ومسيرتك، والتي قد تجدها على شكل صديق أو حبيب تحاول عرقلة مسيرتك من خلال الطاقة السلبية أوالإحباط بيتم مسحهم بأستيكة».







علي كاكولي يكشف سر غنائه باللهجة المصرية: حبها متجذر في قلب كل عربي أصيل

علي كاكولي مع الزميلة دعاء خطاب

قال الفنان علي كاكولي في حديثه لـ «الأنباء»، انه نجح في غناء «مسحته بأستيكة» باللهجة المصرية بسبب ارتباطه منذ صغره بأصدقاء مصريين، كما أن حب مصر موجود في قلب كل عربي أصيل، وأساتذته بمعهد الموسيقى مصريين، إضافة إلى أن أفضل المطربين الذين تأثرهم بهم كذلك مصريين، لذا نجح في الغناء باللهجة المصرية، مشيرا إلى نجاح تجربته في الغناء مع المطرب المصري كريم محسن في أغنية «النفخة الكدابة».



وكشف كاكولي، عن وجود العديد من الأغاني باللهجة المصرية لم يتم طرحها منها «طلباتنا بسيطة»، و«دق وداب»، بالإضافة إلى أغنية «نجم» مع المطرب والملحن كريم محسن.





