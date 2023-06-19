

بيروت - عامر زين الدين



استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي ابو المنى في دارته في شانيه وفدا من فعاليات بيروتية، حيث جرى خلال اللقاء البحث بعدد من القضايا المشتركة، وكان تشديد من الوفد على «اهمية العلاقة التي تربطهم بأبناء الجبل والتأكيد على وحدة اللبنانيين لاسيما في الظروف الراهنة، للخروج من الازمات التي تهدد مجتمعهم وحياتهم اليومية وضرورة السير بلغة الحوار والتلاقي كسبيل لحل المعضلات التي تواجه الوطن».



وكان اللقاء مناسبة رحب خلالها شيخ العقل بالوفد، مؤكدا على «العلاقات الطيبة التي تجمع ابناء بيروت وأهل الجبل منذ سنوات طويلة، قائلا: «علاقتكم بالجبل تاريخية ونحن وإياكم حريصون على الوطن، كما وجميع العائلات الروحية التي تشكل النموذج الطبيعي للوحدة الوطنية وللتنوع الذي هو ميزة لبنان».



وأشار إلى «أهمية التعاضد بين الجميع، للخروج من النفق المظلم الذي يعيق عودة بلدنا إلى واقعه الطبيعي والخروج من الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تؤدي الى فقدان الثقة به وتزيد من تراجع مؤسساته التي هي الضامن الأساسي للدولة».



كذلك دعا ابي المنى من موقعه الروحي، «الجميع لمد اليد إلى الشريك في الوطن والآخر المختلف سياسيا أو عقائديا، لكي تكون لغة الحوار هي السائدة، بعيدا من أي تباعد وتشرذم ينعكس على مصلحة الوطن وصورته الجامعة. والمسؤولية ليست على فريق دون الآخر، وحتى القيادات الروحية ورجال الدين عليهم السعي باتجاه خطوات ملموسة، تساهم في البحث عن أطر التلاقي المطلوب، بناء على القيم الروحية والمجتمعية، الكفيلة بإزالة التباعد الذي يضر بالوطن ومسار نهوضه، وتكون المدخل للتفاعل الإيجابي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية المنشودة».