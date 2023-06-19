

بيروت - منصور شعبان



سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب الرئيس حيث انتهك الدستور بدم بارد؟ وأضاف في عظة الأحد: «أهكذا ننتزع من لبنان ميزاته النموذجية ونجرده من رسالته في بيئته العربية؟».



وتابع الراعي: «المسؤول الذي لا يصلي لن يسمع كلام الله في ضميره».



وسأل: «كيف نستطيع مع شعبنا، الذي تكويه في الصميم هذه الأزمات، أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء الماضي، بعد ثمانية أشهر من الفراغ والانتظار، حيث انتهك الدستور والنظام الديموقراطي بدم بارد، وتوسع جرح الانقسام والانشطار، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى شد أواصر الوحدة الداخلية؟».



وأضاف: «أهكذا نحتفل بمئوية لبنان المميز بميثاق العيش معا مسيحيين ومسلمين، وبالحريات العامة، والديمقراطية، والتعددية الثقافية والدينية في الوحدة؟ أهكذا ننتزع من لبنان ميزة نموذجيته، ونجرده من رسالته في بيئته العربية؟».