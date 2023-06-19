

بيروت ـ أحمد منصور



أقامت الجمعية الاجتماعية في لبنان، في مركزها في شحيم (قضاء الشوف)، احتفالا تكريميا لممثل دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في كندا، وإمام وخطيب مسجد الأمة الإسلامية في مدينة «مونتريال» ـ كندا الشيخ سعيد يوسف فواز، وتخلله تخريج دورة مساعد مسعف في جهاز الطوارئ والإغاثة.



وقد تحدث في الاحتفال المدير العام للجمعية محمد شعبان، فشكر للكويت وقوفها الدائم الى جانب لبنان، وقال:«لولا الكويت، لكان الوضع في لبنان أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم، مؤكدا انه لابد من شكر هذه الدولة العظيمة، فهي ركيزة أساسية للأمن الغذائي والصحي والتعليمي والإغاثي في لبنان، شاكرا الكويت أميرا وحكومة وشعبا، على جميع المساعدات التي تقدمها من أجل مساعدة الشعب اللبناني في جميع المناطق دون استثناء.



وقال شعبان في تصريح لـ«الأنباء»: «نشكر الكويت باسم الشعب اللبناني، وباسم المناطق التي تشمل نطاق عمل جمعيتنا، في المجالات الإغاثية والصحية والدوائية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، فالكويت هي من أكثر الدول التي تساعد لبنان في مختلف النواحي والقطاعات، وهي تقف دائما الى جانب الشعب اللبناني في مختلف الظروف والأزمات، ولم تتوانى يوما عن مساعدة الناس، وبصماتها واضحة وراسخة وجلية في جميع المناطق اللبنانية، ولدى جميع القطاعات بمختلف الجمعيات المعتمدة في الكويت، والجمعية الاجتماعية هي احدى هذه الجمعيات».



وأضاف لابد من ان نشكر القيادة والحكومة الكويتية، والجمعيات الخيرية الكويتية، التي لم تتوان ابدا في تقديم المساعدات بإشراف الحكومة ووزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية في الكويت، ونشكر ثقة الكويت بالجمعية، فالكويت لا تقارن مساعداتها وتقديماتها مع أي دولة أخرى، فأدام الله أميرها وقيادتها وشعبها الطيب المعطاء زخرا للعمل الانساني، وبصماتها لا تقف عند لبنان فقط، وانما في كل دول العالم.