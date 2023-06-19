

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكدت مصادر برلمانية واسعة الاطلاع في تصريحات خاصة لـ «أنباء مصرية» ان الدورة البرلمانية لمجلس النواب ممتدة خلال يوليو المقبل، مضيفة ان البرلمان سيستأنف عقد جلساته عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وأن هناك عددا من الموضوعات التي يجب الانتهاء من إصدارها قبل نهاية الدورة البرلمانية.



وأكدت المصادر ان الحكومة ستحيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عقب عطلة عيد الأضحى لتتم إحالته في الوقت نفسه إلى مجلس الشيوخ الذي يناقشه ويحيل رأيه إلى البرلمان فورا.



وقالت المصادر ان قانون التصالح في مخالفات البناء سيصدر في الدورة الحالية ويتم تطبيق مواده اعتبارا من سبتمبر المقبل على أكثر تقدير وان البداية ستكون بحسم الموقف بالنسبة لنحو 3 ملايين طلب تصالح توقف التفاعل معها والتعامل معها بسبب انتهاء فترة القانون السابق وفقد صلاحياته التشريعية خاصة ان هناك مئات الآلاف من المواطنين مقدمي طلبات التصالح لم يتمكن هؤلاء من اللحاق بركب من تم إتمام التصالح معهم، مشيرة إلى انه سيتم استحداث حالات جديده للتصالح لتوسيع قاعدة التصالح شرط ان يثبت صلاحية المبنى كأولوية أولى، مؤكدة انه لن يتم طرد ساكن واحد من مسكنه المخالف تحت أي ظرف.



وقالت المصادر البرلمانية انه سيتم إجراء تعديل عاجل لقانون الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وان الحكومة ستحيل مشروع قانون عاجل إلى مجلسي النواب والشيوخ وتقضي التعديلات باستمرار الإشراف القضائي وهو ما يعني اتباع نظام قاض لكل صندوق انتخابي وإلغاء النص الذي كان يقضي بانتهاء الإشراف القضائي في يناير المقبل 2024 وسيطبق التعديل التشريعي على الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى العام المقبل 2024.



ويأتي مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون الثالث الذي يحتل الأولوية أيضا قبل فض الدورة البرلمانية وستكون التعديلات وفقا لما ينتهى إليه الحوار الوطني الدائر حاليا.