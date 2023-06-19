ثامر السليم



أعلنت جامعة الكويت عن فتح باب الترشح لشغل منصب مدير جامعة الكويت، حيث بدأ التقديم على الإعلان اعتبارا من أمس الأحد الساعة 12:00 ظهرا ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يوليو المقبل الساعة 12:00 ظهرا.



وذكرت الجامعة في بيان صحافي أن شروط التقديم تضمنت أن يكون المرشح من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية المتميزين، وألا يكون سبق له شغل المنصب نفسه عن طريق التعيين بالأصالة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يتمتع المرشح بالسمعة الطيبة في المجتمع الجامعي، وبصفات قيادية في المبادرة واتخاذ القرار والتعامل مع الغير.



ودعت الجامعة المرشح لتعبئة استمارة الترشح وإرسالها خلال الفترة الزمنية المحددة. وأفادت بأن المستندات المطلوبة هي: «سيرة ذاتية حديثة، وصورة البطاقة المدنية، وبيان معتمد بالتدرج الوظيفي للمرشح من إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية، وخطة عمل توضح التصورات والرؤى لتطوير العمل الجامعي». وأوضحت الجامعة أنه على جميع أعضاء الهيئة الأكاديمية الراغبين في الترشح ممن تتوافر فيهم شروط شغل المنصب تعبئة استمارة الترشح إلكترونيا،



وأن التقديم من خلال الدخول على الرابط التالي: kuweb.ku.edu.kw/ku.



يذكر أن منصب مدير الجامعة يشغله حاليا المدير بالتكليف د.فهد الدبيس بعد إنهاء تكليف المديرة السابقة د.سعاد الفضلي بعد تقديم استقالة مدير السابق بالأصالة د.يوسف الرومي، كما أنه صدر حكم ابتدائي بإلغاء تعيين مدير جامعة الكويت السابق د.يوسف الرومي وإلزام الجامعة تعيين د.يعقوب الكندري مديرا لها، لن يؤثر على عمل اللجنة، كون الحكم أول درجة ولم يصدر حتى الآن أمر تنفيذي للجامعة من المحكمة، وبالتالي فإن إجراءات تعيين مدير بالأصالة مستمرة.