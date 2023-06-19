أسامة أبو السعود



كشفت مصادر مطلعة في الادارة العامة للتنفيذ التابعة من وزارة العدل في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الإدارة أنجزت ما يقارب 95% من ملفات سداد ديون الغارمين ضمن حملة «فزعتكم فرحة لهم»، حيث تم الإفراج عن آلاف الغارمين ليتمكنوا من قضاء عيد الأضحى المبارك مع ذويهم.



وأشاد عدد من ذوي المسجونين على ذمة قضايا مالية بالجهود التي تبذلها الادارة العامة للتنفيذ والقائمين على حملة «فزعتكم فرحة لهم» وسرعة الاستجابة لمطالبهم بالإفراج عن ذويهم قبل عيد الأضحى المبارك ليتمكنوا من قضاء العيد معهم.



وقد نجحت الحملة التي تمت تحت إشراف وزارة الشؤون في جمع مبلغ قدره 11 مليونا و441 ألفا و745 دينارا، بمساهمة 59252 متبرعا خلال شهر رمضان المبارك. وتم وضع معايير تحديد الغارمين المستفيدين من الحملة وفق أولويات تتقدمها فئة كبار السن والنساء ممن لهم ملفات في إدارة «التنفيذ المدني».