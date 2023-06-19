حنان عبدالمعبود



شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لفريق استعراض التنفيذ والدورة الرابعة عشرة لفريق العمل المعني بمنع الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حضوريا في مدينة فيينا بجمهورية النمسا وافتراضيا من خلال تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو.



وأتاحت هذه الاجتماعات الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في تنفيذ الاتفاقية ومناقشة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة والتحديات القائمة في إطار التقييم الدوري لكفاءة وفعالية تدابير وسياسات منع ومكافحة الفساد، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، من ضمنها تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال مكافحة الفساد، والروابط القائمة بين النهج الوقائية وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى متابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد وتعزيز التعاون الدولي.



وألقى مدير إدارة مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة» خالد المزيني كلمة، أكد فيها أن الكويت تعمل بصفة مستمرة لتطوير تشريعاتها وتحديث إجراءاتها وفقا للمقتضيات والقرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة بتعزيز آليات ووسائل منع ومكافحة الفساد، بما يستوعب تحقيق أهداف التنفيذ الكامل لأحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسائر الاتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى المرتبطة بمكافحة جرائم الفساد والجرائم المتصلة بها، حيث صادقت أو انضمت إليها الكويت.



هذا، وتؤكد «نزاهة» على حرصها الدائم وسعيها للعمل على التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد التي يتم الموافقة عليها، بما يضمن تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.