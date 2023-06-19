قالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري انه في إطار توفير بيئة عمل قوية ومحفزة للموظفين حرصت من اليـــوم الأول لتولي المسؤولية بالهيئة العامة للبيئة على مخاطبة الجهات المعنية، وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية، لإقــــرار المستحقـــات المالية المعلقــــة لموظفي الهيئة، وسرعة البت فيهـــا أســــوة بزملائهم في الجهــــات الحكوميــــة الأخرى.



وأضافت الكندري: سعينا منذ الوهلة الأولى، بتوجيهات من الوزير المختص إلى تعديل بعض المواد باللائحة الداخلية لموظفي الهيئة، بعد مخاطبة الديوان للموافقة عليها، لإقرار بعض البدلات والمكافآت لموظفي الهيئة أسوة بالجهات الأخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر بدل الضبطية القضائية، بدل المناطق النائية، بدل الموقع، بدل النوبة، وبدل تمثيل لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية والدرجات «أ» و«ب»، موضحة ان هناك اهتماما بالغا من الوزير بهذا الأمر، وتجاوبا كبيرا من المسؤولين بديوان الخدمــــة لسرعة إقرار تلك البــــدلات والمكافـــآت.



وتابعت: نسعى حاليا بالتنسيق مع وزارتي الأشغال والإعلام من أجل حل مشكلة مواقف السيارات، وذلك باستغلال المساحة الجانبية المحاذية لمبنى الهيئة بمنطقة الشويخ كمواقف سيارات مؤقتة، وفي القريب العاجل ستتحقق أمنيات كانت مؤجلة، وسنسعى جاهدين دائما للعمل على تحسين ظروف العمل والبيئة المحيطة بالموظفين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والآمال المعقودة، للحفاظ على بيئة وطننا الحبيب الكويت واستدامتها.



يذكر أن م.سميرة الكندري تولت مهام إدارة الهيئة العامة للبيئة، بالإضافة إلى عملها، مطلع هذا العام بقرار من وزير النفط.