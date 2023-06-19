تبحث لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها اليوم برئاسة ناصر الجدعان كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن أعمال الصيانة الجذرية للطرق في المحافظة.



وتضمن جدول الأعمال: الرد على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة في منطقة سلوى والرميثية والسالمية وكذلك رد آخر بشأن المدارس الخاصة بمنطقة سلوى. طلب اضافة مساحة 48م2 من املاك الدولة للقسيمة الكائنة بمنطقة حولي قطعة 109. تعديل في حدود الاضافة البالغة مساحتها 1330م2 المقررة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف2 / 189 / 08 / 2021 د4) المتخذ في 15/11/2021 للقسيمة بمنطقة السالمية قطعة 7 المركز الإداري والتجاري 1 سابقا منطقة السالمية. كتاب علي الأصفر محافظ حولي بالوكالة بشأن بعض الموضوعات والقضايا الخاصة بمحافظة حولي. الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص ارض للغرض الخدمي.