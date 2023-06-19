

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، والسيدات بشكل خاص، أعلن بنك الخليج عن مزايا وباقات حصرية لعميلات حساب الراتب للكويتيين عند تحويل الراتب إلى بنك الخليج.



وتشمل المزايا التي تحصل عليها السيدات عند تحويل الراتب إلى بنك الخليج، ما يلي:



1 - بالتعاون مع شركة زين عرض حصري يشمل iPhone 14 pro ومكالمات مجانية وإنترنت مجاني لمدة سنتين واشتراكات وسائط ورقم ذهبي (هدية تحويل الراتب).



2 - بالتعاون مع العديد من وكالات السيارات تحصل السيدات على عرض حصري يتضمن خصومات إضافية عند شراء سيارة جديدة.



3 - بالتعاون مع شركة روف خدمة التوصيل إلى الوكالة لتسلم السيارة الجديدة لعميلات قروض السيارات.



4 - بالتعاون مع شركة نازك هدية طقم مكتب لعميلات حساب الراتب الكويتي الجديدات.



5 - تتمتع السيدات بإعفاء من الرسوم السنوية لمدة عامين لبطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية الخاصة للسيدات.



6 - تحصل السيدات على خدمتين مجانيتين من خدمات كونسيرج المحلية عند إصدار بطاقة روز غولد.



7 - يوفر البنك فرصا استثمارية للسيدات مع حساب WISE بحد أدنى للاستثمار يبدأ من 5000 دولار.



وتستفيد من هذا العرض الموظفات الكويتيات الجديدات، في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، والقطاع النفطي عند تحويل الراتب إلى بنك الخليج، على أن يكون الحد الأدنى للراتب 500 دينار. ويتمتع عملاء حساب الراتب في بنك الخليج بالعديد من المزايا، منها التسجيل التلقائي في أسرع برنامج مكافآت في الكويت، والحصول على خصومات لدى أبرز وكالات السيارات، وقرض شخصي لغاية 25 ألف دينار مع فترة سداد 5 سنوات، وقرض إسكاني لغاية 70 ألف دينار، مع فترة سداد لمدة 15 سنة، وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنة، وكذلك صندوق أمانات مجانا لمدة سنة.