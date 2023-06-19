

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربة السفر لعملائها، أطلقت طيران الجزيرة، خدمة الطلب المسبق عبر موقعها الإلكتروني وذلك للسوق الحرة ومتجر التسوق المتوافر على متن رحلاتها.



وبهذه الخدمة، أصبح بإمكان المسافرين اختيار المنتجات التي يودون شراءها من بين مجموعة واسعة من العطور الفاخرة والمجوهرات والإلكترونيات ومنتجات التبغ وغيرها من الهدايا والكماليات المتوافرة في السوق الحرة ومتجر التسوق على متن الرحلات، وطلبها مسبقا ليتم تسليمها للعميل خلال رحلتهم.



وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على المسافرين بكل سهولة اختيار المنتجات عبر خاصية الخدمات الإضافية عند الحجز لرحلتهم القادمة عبر موقع طيران الجزيرة الإلكتروني (www.jazeeraairways.com) أو عبر التطبيق، وذلك في فترة أقصاها 24 ساعة قبل موعد مغادرة رحلتهم. ويمكن للمسافرين اتمام عملية الطلب المسبق باستخدام بطاقة الدفع المباشر أو الائتمانية بكل سرية وأمان. ويتم تسليم المنتجات للعميل خلال رحلته.



وتتوافر المنتجات التي يتم طلبها مسبقا بأسعار أقل تصل لغاية نسبة 15% عن الأسعار المتوافرة عند الشراء مباشرة على متن الرحلة. هذا ويذكر أن خدمة طلب الوجبات من قائمة J Café متوافرة لجميع المسافرين عبر الموقع كذلك.



وفي هذا السياق، قال المدير العام للسوق الحرة في طيران الجزيرة، أندرو كيندال: «يسعدنا أن نكون أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تقدم خدمة الطلب المسبق للسوق الحرة، إذ نسعى دائما في طيران الجزيرة أن نوفر لعملائنا رحلة مريحة وبأسعار تناسبهم، مع الحرص على تقديم أفضل تجربة عملاء».