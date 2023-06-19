حصل الألماني ألكسندر زفيريف، على منافس جديد بالدور الأول من بطولة هاله للتنس التي تقام على الملاعب العشبية، حيث سيواجه النمساوي دومينيك ثيم، الذي تغلب عليه في نهائي بطولة أميركا المفتوحة قبل 3 سنوات.



وكان من المفترض أن يواجه البطل الأولمبي الألماني في الأساس الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت لكن القرعة الرئيسية تغيرت بعد انسحاب الكندي فيليكس أوجر الياسيم بسبب الإصابة.



ويلتقي باوتيستا أجوت أحد المتأهلين من الأدوار التمهيدية، فيما يلتقي زفيريف مع ثيم.



وتغلب ثيم على زفيريف بعدما كان متأخرا بمجموعتين في نهائي بطولة أميركا المفتوحة2020 ، وفاز ثيم بـ 8 مواجهات من أصل 11 مواجهة جمعتهما لكن زفيريف فاز بآخر لقاء جمعهما في 2021، كما يعتبر اللاعب الألماني أفضل من ثيم على الملاعب العشبية.



ومازال ثيم في طريق عودته من إصابة خطيرة بالمعصم، فيما غاب زفيريف لمدة سبعة أشهر العام الماضي بسبب إصابة في الكاحل.



وقال زفيريف، الذي وصل لنهائي بطولة هاله مرتين: «إنها أول بطولة لي على الملاعب العشبية في آخر عامين، أتدرب بشكل جيد للغاية لكن الأمر يعتمد على كيفية سير المباريات».



هذا، وتبدأ بطولة هاله اليوم، وهي واحدة من البطولات الكبرى التي تعد لبطولة ويمبلدون التي تنطلق 3 يوليو المقبل.